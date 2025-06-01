Маршан оценил новый ритуал игроков «Флориды» с метанием в него игрушечных крыс

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан оценил новый ритуал партнёров по команде с метанием в него игрушечных крыс после победных матчей перед уходом со льда. 37-летнего форварда часто сравнивают с крысой из-за внешнего сходства и провокационной манеры игры.

«Они просто хотят соединить меня с моей семьёй (смеётся). Такие моменты происходят сами собой. Мы не зацикливаемся на этом, просто немного развлекаемся. Иногда ребята как следует попадают в меня. Один из бросков Ткачука я реально прочувствовал», – цитирует Маршана пресс-служба клуба.

Традиция бросать крыс на лёд после победы появилась у болельщиков «Флориды» в сезоне-1995/1996, после того как «Пантерз» Скотт Мелланби убил пробравшуюся в раздевалку крысу, ударив её клюшкой.