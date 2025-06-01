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«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Артёмом Галимовым

«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Артёмом Галимовым
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«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Артёмом Галимовым. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, новый контракт с 25-летним форвардом рассчитан до конца сезона-2025/2026.

В прошлом сезоне Галимов стал лучшим бомбардиром команды в регулярке и лидером КХЛ по показателю полезности («+31»).

25-летний Галимов в минувшей регулярке набрал 59 (35+24) очков в 68 матчах. На церемонии закрытия сезона КХЛ форвард был признан самым полезным игроком регулярки-2024/2025.

Ранее форвард рассматривал вариант с переходом в «Анахайм».

Напомним, «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, уступив московскому «Динамо» со счётом 2-4. В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков в 68 встречах.

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