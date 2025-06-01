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4 из 16 журналистов НХЛ считают, что Бобровский получит приз самому ценному игроку КС

16 авторов официального сайта НХЛ назвали главных претендентов на приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ перед финальной серией, в которой встретятся «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз».

Опрошенные журналисты разделились поровну в вопросе чемпиона текущего сезона. Восемь журналистов отдали победу «Флориде» и восемь «Эдмонтону».

Семь опрошенных журналистов считают, что в случае победы «Ойлерз» приз самому ценному игроку Кубка Стэнли должен получить Коннор Макдэвид. Один журналист считает, что в таком случае этот приз должен получить Леон Драйзайтль.

Половина из восьми журналистов, отдавших предпочтение «Флориде», считают, что «Конн Смайт Трофи» получит российский вратарь Сергей Бобровский. Остальные четверо журналистов отдали предпочтение капитану Александру Баркову.

Напомним, в прошлом сезоне «Конн Смайт Трофи» получил Коннор Макдэвид, несмотря на поражение в финальной серии от «Флориды» в семи матчах.