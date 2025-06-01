«Торпедо» объявило об уходе нескольких специалистов из тренерского штаба команды. Клуб покинули тренеры Михаил Васильев, Владимир Филатов, Филипп Арзамазов и Алексей Базанов.

Ранее в тренерский штаб «Торпедо» вошли Дмитрий Гоголев и Игорь Уланов. Как сообщает пресс-служба клуба, Гоголев будет отвечать за работу с нападающими, а Уланов – за оборону. Работу с вратарями продолжит Николай Хабибулин, входящий в тренерский штаб с 2022 года. Напомним, российский специалист Алексей Исаков назначен на пост главного тренера нижегородского «Торпедо».

В прошлом сезоне «Торпедо» всухую уступило «Локомотиву» в первом раунде Кубка Гагарина.