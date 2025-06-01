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«Трактор» продлил контракт с защитником Сергеем Телегиным

«Трактор» продлил контракт с защитником Сергеем Телегиным
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«Трактор» продлил контракт с защитником Сергеем Телегиным. Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, двухлетнее соглашение с защитником рассчитано до конца сезона-2026/2027.

За пять сезонов в составе чёрно-белых Телегин сыграл 270 матчей и отметился 93 (24+69) баллами за результативность при показателе полезности «+36». Сергей Телегин вместе с «Трактором» стал обладателем трёх комплектов медалей КХЛ: двух бронзовых наград (2022, 2024) и серебра прошедшего чемпионата-2025. Защитник также является серебряным медалистом Олимпийских игр — 2022 в составе сборной России.

В прошедшем сезоне «Трактор» уступил «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина в пяти матчах.

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