В «Тракторе» оценили продление контракта с Сергеем Телегиным

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал продление контракта с защитником Сергеем Телегиным. Срок нового соглашения — два года.

«Продление Сергея Телегина было одной из ключевых задач в это межсезонье. В свои 24 года защитник является лидером обороны команды и показывает значительный прогресс на льду. Такие хоккеисты, как Телегин, являются фундаментом защиты и делают «Трактор» максимально конкурентным», — цитирует Волкова пресс-служба клуба.

За пять сезонов в составе «Трактора» Телегин сыграл 270 матчей и отметился 93 (24+69) баллами за результативность при показателе полезности «+36».