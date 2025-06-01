Стали известны игроки ЦСКА, покинувшие команду в межсезонье КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», вратарь Павел Хомченко, защитники Кристиан Ярош и Фредрик Классон, нападающие Рурк Шартье и Станислав Галиев уже покинули ЦСКА в связи с истечением срока действия контрактов. Кроме того, возможны дальнейшие изменения в составе московского клуба.

Закончился контракт у форварда Максима Мамина, хоккеист вышел на рынок неограниченно свободных агентов. Решение по его возможному будущему в армейском коллективе примет новый тренерский штаб команды. 30-летний форвард в прошедшем сезоне набрал 26 (13+13) очков в 61 матче регулярки.

Квалификационное предложение сделано нападающему Тахиру Мингачёву, являющемуся неограниченно свободным агентом.