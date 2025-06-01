«Адмирал» покинули пять хоккеистов в связи с истечением сроков контрактов

Нападающие Шейн Принс, Джек Родевальд, Артём Николаев покидают «Адмирал» в связи с истечением срока контрактов. Также завершились контракты аренды с вратарём Андреем Мишуровым и нападающим Никитой Сусуевым.

В прошедшем сезоне 32-летний Принс набрал 15 (8+7) очков в 40 матчах за «Адмирал» и «Спартак». В плей-офф на счету нападающего гол и передача в шести матчах серии с «Трактором».

31-летний Родевальд набрал 30 (17+13) очков в 70 матчах с учётом плей-офф в прошедшем сезоне КХЛ.

26-летний Николаев в прошедшем сезоне набрал 5 (1+4) очков в 22 матчах.

23-летний Мишуров в минувшем сезоне отыграл 46 матчей в регулярке и одержал 14 побед с процентом отражённых бросков 91,7%.