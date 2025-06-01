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«Ак Барс» разгромил «Металлург» в суперигре и стал победителем 21-го тура «КХЛ 3х3»

«Ак Барс» разгромил «Металлург» в суперигре и стал победителем 21-го тура «КХЛ 3х3»
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Сегодня, 1 июня, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 1 июня:

«Ак Барс» — «Трактор» — 8:2;
«Металлург» — «Салават Юлаев» — 1:0 Б.

Победителем 21-го тура стал «Ак Барс», разгромивший «Металлург» в суперигре со счётом 8:1.

«Ак Барс» — «Металлург» — 8:1.

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

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