Четыре игрока московского «Динамо» вернулись из аренды в клуб

Четыре игрока московского «Динамо» вернулись в клуб в связи с истечением срока арендного соглашения, сообщает пресс-служба бело-голубых. В клуб вернулись защитники Марио Паталаха, Магомед Шараканов и Никита Бакалашев, а также нападающий Даниил Давыдов.

Паталаха начинал сезон в составе московского «Динамо» и провёл за клуб три матча, очков не набрал. Кроме этого, игрок обороны в 11 встречах за молодёжку бело-голубых набрал 7 (4+3) очков. В середине ноября 2024 года отправился в аренду в «Нефтехимик». В составе нижнекамцев защитник провёл 36 игр и отдал три результативные передачи.

Шараканов отправился в аренду в «Ладу» в межсезонье. С тех пор провёл за тольяттинцев 67 игр и набрал 22 (6+16) очка.

Давыдов провёл сезон-2024/2025 в системе «Северстали». За основную команду провёл 24 матча в регулярном чемпионате и пять в плей-офф, набрав 4 (1+3) и 1 (0+1) очко соответственно.

Бакалашев перебрался в ХК «Сочи» 20 июня 2024 года. В КХЛ в 42 играх регулярки отметился первой заброшенной шайбой в лиге и добавил к этому три результативные передачи.