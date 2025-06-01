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В «Адмирале» оценили уход нескольких игроков по истечении сроков контрактов

В «Адмирале» оценили уход нескольких игроков по истечении сроков контрактов
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Спортивный директор ХК «Адмирал» Павел Житков высказался об уходе ряда игроков из-за истечения сроков контрактов. Клуб покинули нападающие Шейн Принс, Джек Родевальд, Артём Николаев, Никита Сусуев, а также вратарь Андрей Мишуров.

«Мы благодарим ребят, которые выступали за «Адмирал» в прошедшем сезоне. Каждый внёс свой вклад, и мы ценим их труд и самоотдачу. Мы старались сохранить состав, вели переговоры до последнего — с учётом финансовых возможностей и региональных особенностей. К сожалению, не всё зависело от нас: кто-то выбрал другой путь, и мы с уважением относимся к этому. Мы продолжаем работу над усилением команды и подготовкой к новому сезону», — цитирует Житкова пресс-служба клуба.

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