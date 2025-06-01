«Ак Барс» сделал квалификационные предложения 11 игрокам

«Ак Барс» сделал квалификационные предложения игрокам, чьи контракты завершились 31 мая. Их получили вратарь Амир Мифтахов, защитники Николай Богатов, Алексей Горячев, Никита Евсеев, Даниил Журавлёв, Адель Курбанов, Владислав Топорков и Марк Янчевский, нападающие Данил Зиновьев, Алексей Пустозёров и Семён Терехов.

Мифтахов в минувшем сезоне провёл 32 встречи, одержал 13 побед и в четырёх играх оставил свои ворота в неприкосновенности. Евсеев провёл 38 матчей за «Ак Барс», в которых набрал 2 (1+1) очка. Журавлёв отыграл 56 матчей и отметился шестью результативными передачами.

Пустозёров присоединился к «Ак Барсу» по ходу сезона-2024/2025, провёл 35 матчей и набрал 11 (4+7) очков. Терехов за «Ак Барс» провёл 39 матчей, набрав 10 (6+4) очков.