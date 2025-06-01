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«Ак Барс» сделал квалификационные предложения 11 игрокам

«Ак Барс» сделал квалификационные предложения 11 игрокам
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«Ак Барс» сделал квалификационные предложения игрокам, чьи контракты завершились 31 мая. Их получили вратарь Амир Мифтахов, защитники Николай Богатов, Алексей Горячев, Никита Евсеев, Даниил Журавлёв, Адель Курбанов, Владислав Топорков и Марк Янчевский, нападающие Данил Зиновьев, Алексей Пустозёров и Семён Терехов.

Мифтахов в минувшем сезоне провёл 32 встречи, одержал 13 побед и в четырёх играх оставил свои ворота в неприкосновенности. Евсеев провёл 38 матчей за «Ак Барс», в которых набрал 2 (1+1) очка. Журавлёв отыграл 56 матчей и отметился шестью результативными передачами.

Пустозёров присоединился к «Ак Барсу» по ходу сезона-2024/2025, провёл 35 матчей и набрал 11 (4+7) очков. Терехов за «Ак Барс» провёл 39 матчей, набрав 10 (6+4) очков.

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