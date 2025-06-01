Вратарь системы московского «Динамо» перешёл в «Омские Крылья»

Вратарь Евгений Ярославлев покинул систему московского «Динамо» и перешёл в клуб ВХЛ «Омские Крылья». Омский клуб подписал с голкипером двухлетний односторонний контракт.

В сезоне-2024/2025 Евгений провёл 36 матчей за «Динамо» Санкт-Петербург в ВХЛ, одержав 24 победы. Его коэффициент надёжности составил 1,96, процент отражённых бросков — 93,7%. В плей-офф вратарь провёл 19 матчей, одержал 11 побед, шесть раз не пропускал, отдал один ассист, отразил 95% бросков по своим воротам и в среднем пропускал полторы шайбы за игру.

Также в минувшем сезоне Евгений сыграл три матча в КХЛ за московское «Динамо», где отразил 93,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,67.