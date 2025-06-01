Кожевников — о возможном переходе Никитина в ЦСКА: три года в Москве никто ждать не будет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил слухи в СМИ, согласно которым Игорь Никитин может стать главным тренером ЦСКА. Специалист был признан лучшим тренером прошедшего сезона, выиграв с «Локомотивом» Кубок Гагарина.

«Уже говорил о том, что Никитин по делу стал тренером года. Но ведь в Ярославле ему дали спокойно работать три года – и только потом пришёл результат. Москва и ЦСКА – это совсем другой коленкор и кредит доверия, три года в столице никто не будет ждать.

Мне понравилось, что в этом сезоне «Локомотив» показал менее схематичный и чуть более атакующий хоккей. За счёт того, что Никитин влил свежую кровь – лидерскую Радулова и тренерскую Курьянова. Надеюсь, в нашем хоккее это станет новой тенденцией – доверие к мастерам-ветеранам уровня Радулова-Шипачёва и к тренерам с хитринкой. Потому что тот скучноватый хоккей, в который «Локомотив» играл в предыдущие годы, никогда не принесёт нам успеха на международной арене», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, на данный момент ЦСКА находится без главного тренера. По окончании сезона клуб покинул Илья Воробьёв.