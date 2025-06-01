Нападающий Борна Рендулич покинул «Металлург» в связи с истечением срока контракта

Нападающий Борна Рендулич покинул магнитогорский «Металлург» в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Борна Рендулич пополнил состав команды после обмена из СКА. В регулярном чемпионате 33-летний форвард принял участие в 19 играх за «Металлург» и набрал 7 (2+5) очков при среднем времени на льду 11:31 и показателе полезности «+8». В играх плей-офф нападающий не принимал участия.

Всего в КХЛ 33-летний Рендулич провёл 176 матчей, в которых набрал 90 очков — забросил 43 шайбы и отдал 47 результативных передач. Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин был недоволен игрой хорватского форварда, который не принимал участия в матчах плей-офф.