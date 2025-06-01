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Форвард Трой Джозефс покинул «Металлург» по истечении срока контракта

Форвард Трой Джозефс покинул «Металлург» по истечении срока контракта
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Форвард Трой Джозефс покинул «Металлург» в связи с истечением срока соглашения, сообщает пресс-служба клуба.

31-летний форвард пополнил состав «Металлурга» в дедлайн сезона-2024/2025, перебравшись из тольяттинской «Лады» в результате обмена. За магнитогорскую команду Трой провёл 23 игры в регулярном чемпионате и заработал 13 (6+7) очков при показателе полезности «+7» и среднем игровом времени 14.49. В плей-офф в его активе 4 матча и 1 (1+0) результативный балл при среднем времени на льду 17.36.

Всего в КХЛ канадский нападающий провёл 114 матчей, в которых набрал 54 очка — забросил 30 шайб и отдал 24 результативные передачи.

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