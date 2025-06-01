Кириленко: приглашал Овечкина на баскетбол, но ему не дадут нормально посмотреть игру

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что болельщики не дают российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину спокойно посещать спортивные мероприятия в Москве, в том числе финал Единой лиги ВТБ по баскетболу.

«Мы дружим уже лет 20, баскетбол очень близок ему. Я Сашу приглашал на баскетбол, но он такая реликвия, что ему не дадут нормально посмотреть игру. Я с пониманием отнёсся к этому. Я-то не могу спокойно смотреть — всё дергают. Поэтому пусть он пока наслаждается свободным временем спокойно», — цитирует Кириленко ТАСС.

В данный момент Овечкин прилетел в Москву, где проведёт лето.