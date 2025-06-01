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Кириленко: приглашал Овечкина на баскетбол, но ему не дадут нормально посмотреть игру

Кириленко: приглашал Овечкина на баскетбол, но ему не дадут нормально посмотреть игру
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что болельщики не дают российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину спокойно посещать спортивные мероприятия в Москве, в том числе финал Единой лиги ВТБ по баскетболу.

«Мы дружим уже лет 20, баскетбол очень близок ему. Я Сашу приглашал на баскетбол, но он такая реликвия, что ему не дадут нормально посмотреть игру. Я с пониманием отнёсся к этому. Я-то не могу спокойно смотреть — всё дергают. Поэтому пусть он пока наслаждается свободным временем спокойно», — цитирует Кириленко ТАСС.

В данный момент Овечкин прилетел в Москву, где проведёт лето.

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