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Голкипер Денис Костин опубликовал прощальный пост после ухода из «Сибири»

Голкипер Денис Костин опубликовал прощальный пост после ухода из «Сибири»
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Голкипер Денис Костин разместил прощальный пост после своего ухода из новосибирской «Сибири», в котором поблагодарил руководство клуба и болельщиков.

«Новосибирск!
В жизни каждого спортсмена наступает время перемен, данным постом хочу поблагодарить всех, с кем мне удалось познакомиться, поработать, сыграть в одной команде, а также всю организацию хоккейного клуба «Сибирь».
Этот отрезок карьеры я обязательно буду вспоминать с теплотой в душе.
Отдельные слова благодарности вам, болельщики, именно вы тот самый шестой игрок, эта атмосфера на арене и вправду что-то особенное.
Благодарю за эти три года, увидимся на льду!» — написал Костин в своём аккаунте в соцсетях.

В сезоне-2024/2025 29-летний Костин провёл 46 матчей за «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ, показав коэффициент надёжности 2,31, а также был основным вратарём команды в Кубке Гагарина, отыграв семь матчей (к.н. — 3,09).

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