Агент Ивана Демидова ответил, грозит ли форварду «Монреаля» звёздная болезнь

Дэн Мильштейн, агент 19-летнего нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова, ответил на вопрос о возможных проявлениях звёздной болезни российского форварда.

«Ваня — настоящий профессионал, он знает, что требуется для прогресса. Он будет только лучше и будет нас всех радовать. Ещё когда ему было 12 лет, было понятно, что у него есть потенциал стать суперзвездой. Поэтому Ваня не обращает внимания ни на что, он обращает внимание только на свою работу. Его цель — стать лучше, чем он был вчера, поэтому он предпочитает спокойную, тихую жизнь, а не всё остальное. Я за него не переживаю вообще ни на одну секунду», — приводит слова Мильштейна Odds.ru.

Напомним, Демидов в апреле подписал с «Монреалем» трёхлетний контракт новичка и дебютировал в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3). Всего россиянин сыграл за «Канадиенс» семь встреч (с учётом плей-офф), в которых набрал 4 (1+3) очка.