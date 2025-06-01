Сергей Лукьянцев подписал новый контракт со «Спартаком» сроком на три года

Хоккейный клуб «Спартак» (Москва) объявил о заключении нового трёхлетнего контракта с нападающим Сергеем Лукьянцевым. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Желаем нашему 20-летнему форварду успешной игры, много побед и дальнейшего развития таланта в системе московского «Спартака»!» — написано в официальном телеграм-канале «Спартака».

Напомним, в прошедшем сезоне Лукьянцев провёл 103 матча в трёх лигах, участвовал в Матчах звёзд МХЛ и КХЛ, дебютировал за основную команду московского «Спартака» в КХЛ, за которую сыграл 27 матчей с учётом плей-офф и набрал 8 (4+4) очков, а также стал победителем Кубка Харламова в составе МХК «Спартак».