Сергей Лукьянцев подписал новый контракт со «Спартаком» сроком на три года
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Хоккейный клуб «Спартак» (Москва) объявил о заключении нового трёхлетнего контракта с нападающим Сергеем Лукьянцевым. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
«Желаем нашему 20-летнему форварду успешной игры, много побед и дальнейшего развития таланта в системе московского «Спартака»!» — написано в официальном телеграм-канале «Спартака».
Напомним, в прошедшем сезоне Лукьянцев провёл 103 матча в трёх лигах, участвовал в Матчах звёзд МХЛ и КХЛ, дебютировал за основную команду московского «Спартака» в КХЛ, за которую сыграл 27 матчей с учётом плей-офф и набрал 8 (4+4) очков, а также стал победителем Кубка Харламова в составе МХК «Спартак».
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