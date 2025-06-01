Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Лукьянцев подписал новый контракт со «Спартаком» сроком на три года

Сергей Лукьянцев подписал новый контракт со «Спартаком» сроком на три года
Комментарии

Хоккейный клуб «Спартак» (Москва) объявил о заключении нового трёхлетнего контракта с нападающим Сергеем Лукьянцевым. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Желаем нашему 20-летнему форварду успешной игры, много побед и дальнейшего развития таланта в системе московского «Спартака»!» — написано в официальном телеграм-канале «Спартака».

Напомним, в прошедшем сезоне Лукьянцев провёл 103 матча в трёх лигах, участвовал в Матчах звёзд МХЛ и КХЛ, дебютировал за основную команду московского «Спартака» в КХЛ, за которую сыграл 27 матчей с учётом плей-офф и набрал 8 (4+4) очков, а также стал победителем Кубка Харламова в составе МХК «Спартак».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android