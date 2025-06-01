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Алексей Кручинин вернулся в ХК «Торпедо» после сезона в «Северстали»

Алексей Кручинин вернулся в ХК «Торпедо» после сезона в «Северстали»
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Хоккейный клуб «Торпедо» (Нижний Новгород) подписал двухлетний контракт с нападающим Алексеем Кручининым. Форвард уже выступал за нижегородскую команду и в сезоне-2022/2023, набрав 54 (15+39) очка в 65 матчах, стал лучшим ассистентом и вторым бомбардиром клуба.

«Алексей Кручинин не нуждается в представлении нашим болельщикам. Он уже был важной частью торпедовской семьи и оставил о себе яркое и профессиональное впечатление как на льду, так и за его пределами. Мы искренне рады его возвращению в Нижний Новгород. Алексей — хоккеист с высокой культурой игры, с тонким пониманием хоккея и умением делать партнёров сильнее. Но не менее важно и то, что он обладает качествами настоящего лидера: умеет вести за собой, поддерживать командный дух и задавать правильный тон в раздевалке. Уверен, что его опыт и профессионализм станут ценным ресурсом для всей команды как в игровом плане, так и в человеческом. С возвращением, Алексей!» — приводит слова генерального менеджера «Торпедо» Евгения Забуги пресс-служба клуба.

Сезон-2024/2025 33-летний Кручинин провёл в череповецкой «Северстали», за которую сыграл 58 матчей (с учётом плей-офф) и набрал 27 (10+17) очков.

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