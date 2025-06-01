Защитник Игорь Сафонов перешёл в «Ладу» из клуба ВХЛ «Южный Урал»

Хоккейные клубы «Лада» и «Южный Урал» совершили сделку, в результате которой в тольяттинский клуб перешёл защитник Игорь Сафонов в обмен на денежную компенсацию. Двусторонний контракт с 22-летним хоккеистом действует до конца сезона-2026/2027, сообщает пресс-служба ХК «Лада».

Сафонов является выпускником хоккейной школы «Югра» и в системе клуба из Ханты-Мансийска в 2020 году начал свою профессиональную карьеру, став весной 2021 года обладателем главного трофея ВХЛ – Кубка Петрова. В дальнейшем он выступал за «Южный Урал» из Орска и по итогам прошедшего сезона вошёл в число самых результативных защитников регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 34 (11+23) очка за 62 матча при показателе полезности «+3».

В общей сложности во втором эшелоне российского хоккея Сафонов провёл 145 матчей и заработал 52 (19+33) очка за результативность, а показатель полезности равен «+3».