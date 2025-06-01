Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Игорь Сафонов перешёл в «Ладу» из клуба ВХЛ «Южный Урал»

Защитник Игорь Сафонов перешёл в «Ладу» из клуба ВХЛ «Южный Урал»
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейные клубы «Лада» и «Южный Урал» совершили сделку, в результате которой в тольяттинский клуб перешёл защитник Игорь Сафонов в обмен на денежную компенсацию. Двусторонний контракт с 22-летним хоккеистом действует до конца сезона-2026/2027, сообщает пресс-служба ХК «Лада».

Сафонов является выпускником хоккейной школы «Югра» и в системе клуба из Ханты-Мансийска в 2020 году начал свою профессиональную карьеру, став весной 2021 года обладателем главного трофея ВХЛ – Кубка Петрова. В дальнейшем он выступал за «Южный Урал» из Орска и по итогам прошедшего сезона вошёл в число самых результативных защитников регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 34 (11+23) очка за 62 матча при показателе полезности «+3».

В общей сложности во втором эшелоне российского хоккея Сафонов провёл 145 матчей и заработал 52 (19+33) очка за результативность, а показатель полезности равен «+3».

Материалы по теме
Официально
«Лада» объявила имя нового главного тренера клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android