Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Ивана Демидова рассказал, почему россиянин решил провести межсезонье в Монреале

Агент Ивана Демидова рассказал, почему россиянин решил провести межсезонье в Монреале
Аудио-версия:
Комментарии

Дэн Мильштейн, агент 19-летнего нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова, рассказал, почему российский форвард решил провести межсезонье в Канаде.

«Ваня понимает, насколько серьёзным будет следующий сезон, поэтому он принял решение остаться в Монреале, получше адаптироваться и хорошо подготовиться. В дальнейшем он будет смотреть, где ему лучше тренироваться. Минус, конечно, что он не увидит свою семью и по-настоящему не сможет отдохнуть, но у него цель не просто играть в НХЛ, а выйти на лидирующие роли. Поэтому он принял такое решение», — приводит слова Мильштейна Odds.ru.

Напомним, Демидов в апреле подписал с «Монреалем» трёхлетний контракт новичка и дебютировал в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3). Всего россиянин сыграл за «Канадиенс» семь встреч (с учётом плей-офф), в которых набрал 4 (1+3) очка.

Материалы по теме
Иван Демидов проведёт межсезонье в Канаде — RG
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android