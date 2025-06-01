Агент Ивана Демидова рассказал, почему россиянин решил провести межсезонье в Монреале

Дэн Мильштейн, агент 19-летнего нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова, рассказал, почему российский форвард решил провести межсезонье в Канаде.

«Ваня понимает, насколько серьёзным будет следующий сезон, поэтому он принял решение остаться в Монреале, получше адаптироваться и хорошо подготовиться. В дальнейшем он будет смотреть, где ему лучше тренироваться. Минус, конечно, что он не увидит свою семью и по-настоящему не сможет отдохнуть, но у него цель не просто играть в НХЛ, а выйти на лидирующие роли. Поэтому он принял такое решение», — приводит слова Мильштейна Odds.ru.

Напомним, Демидов в апреле подписал с «Монреалем» трёхлетний контракт новичка и дебютировал в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3). Всего россиянин сыграл за «Канадиенс» семь встреч (с учётом плей-офф), в которых набрал 4 (1+3) очка.