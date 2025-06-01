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«Её поведение стало раздражённым». Харт дал показания по обвинению в изнасиловании

«Её поведение стало раздражённым». Харт дал показания по обвинению в изнасиловании
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В Канаде началось судебное разбирательство по делу пятерых хоккеистов молодёжной сборной Канады 2018 года, обвиняемых в сексуальном насилии над женщиной. Отметим, что Майкл Маклауд, Диллон Дюбе, Кэл Фут, Картер Харт и Алекс Форментон не признали себя виновными. Первым их игроков показания дал 26-летний бывший вратарь «Филадельфии Флайерз» Харт.

Он сообщил, что после ночи, проведённой с партнёрами по команде в баре, он получил приглашение от Майкла Маклауда для секса втроём.

«Я предположил, что он был с девушкой, которая хотела заняться сексом втроём с другим парнем. Я не состоял в отношениях в то время и был открыт к сексуальным контактам», — приводит слова хоккеиста The Athletic.

Харт сказал, что когда он вошёл в комнату, обнажённая девушка лежала на простыне на полу, отметив, что затем она попросила игроков заняться с ней сексом. Он также рассказал, что её поведение изменилось на «раздражённое» из-за того, что игроки не хотели с ней заниматься сексом, засвидетельствовав, что помнит, как Форментон пошёл с женщиной в ванную комнату: «она вела его, они держались за руки».

Во время перекрёстного допроса адвокат Форментона, Хилари Даддинг, спросила Харта, был ли он свидетелем чего-либо унизительного, произошедшего в гостиничном номере.

«Нет. Если бы что-то подобное произошло, я бы остановил это или ушёл. Я бы не оставался в комнате так долго», – сказал спортсмен.

Харт сказал, что был в комнате примерно час. За это время он не видел, чтобы Дюбе или Маклауд вступали в сексуальный контакт с женщиной.

Напомним, в мае 2023 года TSN сообщил, что 24-летняя женщина обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, в котором утверждала, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны игроков молодёжной сборной Канады. Нападающему «Авангарда» Майклу Маклауду предъявлено обвинение по двум пунктам, остальным игрокам — Картеру Харту, Кэлу Футу, Диллону Дюбе и Алексу Форментону – по одному.

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