«Верим, что сможем выиграть Кубок Стэнли». Свечников — после вылета «Каролины» из плей-офф

Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников после поражения от «Флориды Пантерз» (1-4 в серии) в финале Восточной конференции рассказал, что не теряет надежды вместе со своим клубом выиграть Кубок Стэнли в будущем.

«У нас отличная команда, выстроенная система и сильный тренерский штаб, которому мы доверяем. Мы верим, что сможем сделать это [выиграть Кубок Стэнли]», — приводит слова Свечникова пресс-служба «Каролины».

25-летний Свечников провёл 15 игр в Кубке Стэнли — 2025, в которых забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. На данный момент он занимает третье место в списке лучших снайперов текущего плей-офф НХЛ.