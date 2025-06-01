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«Спартак» объявил о подписании нового контракта с Павлом Порядиным

«Спартак» объявил о подписании нового контракта с Павлом Порядиным
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Московский «Спартак» объявил о заключении нового трёхлетнего контракта с нападающим Павлом Порядиным. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года.

«Желаем нашему яркому и самоотверженному игроку много новых побед, успешных и результативных выступлений в составе московского «Спартака»!» — написано в сообщении пресс-службы московского клуба.

В минувшем сезоне 28-летний форвард в четвёртый раз подряд принял участие в Матче звёзд КХЛ, признавался одним из лучших игроков КХЛ в октябре и набрал 53 (25+28) очка в 71 игре за «Спартак» с учётом игр в Кубке Гагарина.

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