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Владислав Третьяк: Россия — одна из топовых команд даже без рейтинга

Владислав Третьяк: Россия — одна из топовых команд даже без рейтинга
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Трёхкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос о возможных изменениях в правилах начисления очков в рейтинге национальных команд.

«Сильно этому я не удивлюсь, если поменяют правила рейтинга, так как они всегда меняются. Всё равно все знают, что Россия — одна из топовых команд на чемпионате мира даже без рейтинга», — приводит слова Третьяка ТАСС.

После прошедшего чемпионата мира по хоккею 2025 года был обновлён рейтинг сборных. Сборная России по хоккею поднялась на первое место в рейтинге ИИХФ, не проведя ни одного официального матча за последние три года.

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