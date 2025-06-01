Александр Пашин подписал новый контракт со «Спартаком»

Нападающий Александр Пашин заключил новый контракт с московским «Спартаком» сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Поздравляем нашего молодого форварда с подписанием нового контракта со «Спартаком» и желаем много побед, успешного развития таланта и результативной игры!» — написано в сообщении пресс-службы московского клуба.

В прошедшем сезоне за московский «Спартак» 22-летний Пашин провёл 79 матчей с учётом Кубка Гагарина, набрав 55 (18+37) очков, также он по ходу плей-офф выступал за фарм-клуб красно-белых воскресенский «Химик», набрав 9 (5+4) очков за 11 игр ВХЛ, и стал серебряным призёром Кубка Чемпиона России.