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Евгений Малкин показал фото с дня рождения сына. Кастеровой на снимке нет

Евгений Малкин показал фото с дня рождения сына. Кастеровой на снимке нет
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился фото с празднования дня рождения его сына Никиты, которому 31 мая исполнилось девять лет. На снимке отсутствует супруга хоккеиста, телеведущая Анна Кастерова.

Фото: Из личного архива Евгения Малкина

38-летний Малкин и 40-летняя Кастерова жили в браке с 2016 года. В декабре 2024 года стало известно, что хоккеист и телеведущая отписались друг от друга в соцсетях.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 16 голов и сделал 34 результативные передачи.

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