Брэд Маршан рассказал, что изменилось в его подходе к играм в НХЛ

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан в преддверии финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» рассказал об изменении своего отношения к участию в матчах Национальной хоккейной лиги.

«Это больше похоже на то, как если бы ты наслаждался каждым днём, веселился, когда выходишь на лёд. Это может быть напряжённо, когда ты начинаешь слишком много думать, заглядывать вперёд или когда ты иногда давишь на себя. Сейчас я выхожу на лёд каждый день, просто веселюсь и стараюсь жить настоящим моментом. Понимаешь, не воспринимаю ничего слишком серьёзно», — приводит слова Маршана Sportsnet.

37-летний Маршан — обладатель Кубка Стэнли 2011 года в составе «Бостон Брюинз», из которого перешёл во «Флориду» по ходу этого сезона. За свою карьеру он провёл 1274 игры с учётом плей-офф.