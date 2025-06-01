Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«На этот раз я не буду так поступать». Брэд Маршан — о финальной серии Кубка Стэнли

«На этот раз я не буду так поступать». Брэд Маршан — о финальной серии Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан поделился ожиданиями от предстоящей финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

«Это нечто особенное. Нечасто выпадает возможность стать частью чего-то подобного. Возможно, я больше никогда в своей карьере не сыграю в финале плей-офф. Быть в составе одной из последних команд, которая выстояла весь сезон, и быть частью этой команды — это воспоминания, которые я хочу сохранить и которыми хочу наслаждаться. Я не помню некоторые серии, в которых играл, и знаю, что были моменты, которые я упустил или не оценил по достоинству, потому что беспокоился о других вещах. На этот раз я не собираюсь так поступать с собой», — приводит слова Маршана Sportsnet.

37-летний Маршан — обладатель Кубка Стэнли 2011 года в составе «Бостон Брюинз», из которого перешёл во «Флориду» по ходу этого сезона.

Финальная серия Кубка Стэнли стартует в ночь на 5 июня по московскому времени. Первый матч пройдёт в Эдмонтоне и начнётся в 3:00 мск.

Материалы по теме
Маршан оценил новый ритуал игроков «Флориды» с метанием в него игрушечных крыс
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android