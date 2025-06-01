«На этот раз я не буду так поступать». Брэд Маршан — о финальной серии Кубка Стэнли

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан поделился ожиданиями от предстоящей финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

«Это нечто особенное. Нечасто выпадает возможность стать частью чего-то подобного. Возможно, я больше никогда в своей карьере не сыграю в финале плей-офф. Быть в составе одной из последних команд, которая выстояла весь сезон, и быть частью этой команды — это воспоминания, которые я хочу сохранить и которыми хочу наслаждаться. Я не помню некоторые серии, в которых играл, и знаю, что были моменты, которые я упустил или не оценил по достоинству, потому что беспокоился о других вещах. На этот раз я не собираюсь так поступать с собой», — приводит слова Маршана Sportsnet.

37-летний Маршан — обладатель Кубка Стэнли 2011 года в составе «Бостон Брюинз», из которого перешёл во «Флориду» по ходу этого сезона.

Финальная серия Кубка Стэнли стартует в ночь на 5 июня по московскому времени. Первый матч пройдёт в Эдмонтоне и начнётся в 3:00 мск.