«Нью-Йорк Айлендерс» заключил новые соглашения с Кайлом Палмьери и Адамом Боквистом

«Нью-Йорк Айлендерс» объявил о продлении контрактов с нападающим Кайлом Палмьери и защитником Адамом Боквистом.

Палмьери подписал двухлетнее соглашение, которое предусматривает совокупный годовой доход в размере $ 4,75 млн. Боквист заключил контракт на один год на сумму $ 850 тыс. Обе сделки были согласованы до того, как команда наняла Матье Дарша в качестве генерального менеджера.

«Айлендерс» приобрели Пальмьери в результате обмена с «Нью-Джерси Дэвилз» в апреле 2021 года. 34-летний форвард в этом сезоне, который стал для него четвёртым полноценным в клубе, забил 24 гола и отдал 24 результативные передачи в 82 матчах.

24-летний Боквист забил четыре гола и отдал 10 результативных передач в 35 матчах НХЛ-2024/2025 за «Айлендерс» после того, как в январе его обменяли из «Флориды Пантерз».