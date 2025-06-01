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Артём Загидулин и Даниил Орлов подписали новые контракты со «Спартаком»

Артём Загидулин и Даниил Орлов подписали новые контракты со «Спартаком»
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Московский «Спартак» объявил о заключении новых контрактов с вратарём Артёмом Загидулиным и защитником Даниилом Орловым. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Загидулин подписал новое соглашение с московским клубом на два года. С Орловым заключён двусторонний контракт до конца сезона-2027/2028.

В минувшем сезоне 21-летний Орлов провёл 64 матча за «Спартак» в чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «+20, также Даниил стал серебряным призёром Кубка Чемпиона России, проведя 13 игр за воскресенский «Химик» в плей-офф ВХЛ.

29-летний Загидулин сыграл 27 матчей в чемпионате и Кубке Гагарина, одержав 13 побед при двух играх «на ноль» и с 92,5% отражённых бросков.

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