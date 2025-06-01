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Арсений Грицюк назвал свой возраст идеальным для того, чтобы стать лидером «Нью-Джерси»

Арсений Грицюк назвал свой возраст идеальным для того, чтобы стать лидером «Нью-Джерси»
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Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк рассказал о своих перспективах в американском клубе.

«В 24 года я уже не ребёнок. Это идеальное время, чтобы стать лидером команды и попытаться стать полноценным игроком НХЛ. Никто пока не определил для меня конкретную роль. Я приеду и докажу свою состоятельность. Вот как это работает», — приводит слова Грицюка RG.

Напомним, контракт новичка с 24-летним нападающим рассчитан сроком на один год и начнёт действовать со следующего сезона-2025/2026.

В регулярном сезоне-2024/2025 24-летний Грицюк сыграл 49 матчей за СКА, где набрал 44 (17+27) очка. В шести встречах плей-офф нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков.

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