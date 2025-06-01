Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сразу на ум приходит Ковальчук». Грицюк назвал россиян, игравших за «Нью-Джерси»

«Сразу на ум приходит Ковальчук». Грицюк назвал россиян, игравших за «Нью-Джерси»
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк ответил на вопрос о соотечественниках, выступавших за его нынешний клуб.

«Сразу на ум приходит Ковальчук, но он играл там, когда я ещё ходил в детский сад. Я разговаривал с Егором Яковлевым и Никитой Гусевым; они дали мне совет, пожелали удачи и сказали, что это правильный шаг, чтобы проявить себя», — приводит слова Грицюка RG.

Олимпийский чемпион 2018 года и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук выступал за «Нью-Джерси» с 2010 по 2013 год. Ещё один победитель Игр-2018 Никита Гусев играл за «дьяволов» в 2019-2021 годах.

Напомним, контракт новичка с 24-летним нападающим рассчитан сроком на один год и начнёт действовать со следующего сезона-2025/2026.

Материалы по теме
Русский форвард уезжает в «Нью-Джерси». Что ждёт Грицюка в НХЛ?
Русский форвард уезжает в «Нью-Джерси». Что ждёт Грицюка в НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android