«Сразу на ум приходит Ковальчук». Грицюк назвал россиян, игравших за «Нью-Джерси»

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк ответил на вопрос о соотечественниках, выступавших за его нынешний клуб.

«Сразу на ум приходит Ковальчук, но он играл там, когда я ещё ходил в детский сад. Я разговаривал с Егором Яковлевым и Никитой Гусевым; они дали мне совет, пожелали удачи и сказали, что это правильный шаг, чтобы проявить себя», — приводит слова Грицюка RG.

Олимпийский чемпион 2018 года и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук выступал за «Нью-Джерси» с 2010 по 2013 год. Ещё один победитель Игр-2018 Никита Гусев играл за «дьяволов» в 2019-2021 годах.

Напомним, контракт новичка с 24-летним нападающим рассчитан сроком на один год и начнёт действовать со следующего сезона-2025/2026.