Арсений Грицюк назвал свою главную цель на предстоящий дебютный сезон в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений ответил на вопрос о предстоящем сезоне в НХЛ, озвучив свою главную цель.

«Моя главная цель — закрепиться в команде. Посмотрим, как пойдут дела дальше. Я поеду туда с разведчиком за месяц до начала лагеря. Сейчас я изучаю английский. Будет сложно, но я хочу иметь хотя бы базовую подготовку, потому что там все говорят по-английски и других русских нет», — приводит слова Грицюка RG.

Напомним, контракт новичка с 24-летним нападающим рассчитан сроком на один год и начнёт действовать со следующего сезона-2025/2026.

В регулярном сезоне-2024/2025 24-летний Грицюк сыграл 49 матчей за СКА, где набрал 44 (17+27) очка. В шести встречах плей-офф нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков.