Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Арсений Грицюк назвал свою главную цель на предстоящий дебютный сезон в НХЛ

Арсений Грицюк назвал свою главную цель на предстоящий дебютный сезон в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений ответил на вопрос о предстоящем сезоне в НХЛ, озвучив свою главную цель.

«Моя главная цель — закрепиться в команде. Посмотрим, как пойдут дела дальше. Я поеду туда с разведчиком за месяц до начала лагеря. Сейчас я изучаю английский. Будет сложно, но я хочу иметь хотя бы базовую подготовку, потому что там все говорят по-английски и других русских нет», — приводит слова Грицюка RG.

Напомним, контракт новичка с 24-летним нападающим рассчитан сроком на один год и начнёт действовать со следующего сезона-2025/2026.

В регулярном сезоне-2024/2025 24-летний Грицюк сыграл 49 матчей за СКА, где набрал 44 (17+27) очка. В шести встречах плей-офф нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков.

Материалы по теме
Арсений Грицюк назвал свой возраст идеальным для того, чтобы стать лидером «Нью-Джерси»
Материалы по теме
Русский форвард уезжает в «Нью-Джерси». Что ждёт Грицюка в НХЛ?
Русский форвард уезжает в «Нью-Джерси». Что ждёт Грицюка в НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android