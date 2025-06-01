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«Будет здорово сыграть с ним». Грицюк — о возможной игре в одном звене с Джеком Хьюзом

«Будет здорово сыграть с ним». Грицюк — о возможной игре в одном звене с Джеком Хьюзом
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Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк ответил на вопрос о возможной игре в одном звене с американским центрфорвардом Джеком Хьюзом, против которого выходил на лёд на чемпионате мира среди юношей до 18 лет в 2019 году.

«Жаль, что он пропустил конец сезона. Он отличный центральный нападающий, который контролирует игру, подвижный и отлично играет на высокой скорости. Будет здорово сыграть с ним», — приводит слова Грицюка RG.

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз в марте досрочно завершил сезон-2024/2025 из-за травмы плеча. 24-летний форвард забросил 27 шайб и сделал 43 результативные передачи в 62 матчах.

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