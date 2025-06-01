Грицюк поблагодарил Ротенберга, назвав навыки, которые привил ему главный тренер СКА

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк высказался о сотрудничестве с главным тренером СКА Романом Ротенбергом, отметив, что он значительно улучшил его навыки игры в защите.

«Думаю, именно поэтому я стал лучше играть в защите. Я постоянно думал: «Если я сейчас облажаюсь, мне снова придётся выслушивать критику», — приводит слова Грицюка RG.

Грицюк выступал за СКА с 2023 по 2025 год. В регулярном сезоне-2024/2025 24-летний форвард сыграл 49 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, в которых набрал 44 (17+27) очка. В шести встречах плей-офф нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков.