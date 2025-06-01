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Луостаринен и Лунделль сыграют за «Флориду» в первом матче финала КС с «Эдмонтоном»

Луостаринен и Лунделль сыграют за «Флориду» в первом матче финала КС с «Эдмонтоном»
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Финские нападающие клуба «Флорида Пантерз» Ээту Луостаринен и Антон Лунделль смогут выйти на лёд в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

«Морис говорит, что с Лунделлем и Луостариненом всё в порядке. Грир — единственный вопросительный знак перед серией с «Эдмонтоном», — написал старший менеджер «Флориды» Джеймисон Оливе на своей странице в соцсетях.

Луостаринен столкнулся с Уильямом Каррье в первом периоде последнего матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (4-1) и больше не выходил на лёд. Причина отсутствия Лунделля на тренировочном занятии не уточняется.

26-летний Луостаринен набрал 13 (4+9) очков за 17 игр в Кубке Стэнли, на счету 23-летнего Лунделля пять голов и семь результативных передач.

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