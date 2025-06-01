Главный тренер «Флориды» Пол Морис дал обещание перед финалом Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис поделился ожиданиями от предстоящей финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».
НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я скажу, что у нас будет больше энергии для этой серии, чем для любой из трёх предыдущих. Я уверен, что это справедливо и для Эдмонтона.… В сезоне осталось не больше семи игр, несмотря ни на что. Так что вы увидите новый источник энергии от обеих команд», — приводит слова Мориса старший менеджер «Флориды» Джеймисон Оливе на своей странице в соцсетях.
Финальная серия Кубка Стэнли стартует в ночь на 5 июня по московскому времени. Первый матч пройдёт в Эдмонтоне и начнётся в 3:00 мск.
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