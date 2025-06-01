Арсений Грицюк рассказал, какой совет дал ему Иван Демидов перед дебютным сезоном в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк ответил на вопрос о различиях между плей-офф НХЛ и КХЛ, рассказав о совете своего соотечественника и бывшего одноклубника Ивана Демидова, дебютировавшего в этом сезоне за «Монреаль Канадиенс».

«В НХЛ постоянно происходят броски, столкновения у ворот, угрозы и давление со стороны двух или трёх игроков. Форчекинг всегда заканчивается ударом.

Демидов сказал мне: «Играть против «Вашингтона» было тяжело. Они давят на тебя на льду. Свободы нет совсем, поэтому решения нужно принимать гораздо быстрее. Психологически ты должен адаптироваться к этому более высокому уровню», — приводит слова Грицюка RG.

Напомним, контракт новичка с 24-летним нападающим рассчитан сроком на один год и начнёт действовать со следующего сезона-2025/2026.