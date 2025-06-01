«Флорида Пантерз» показала форму с нашивкой обладателей Кубка Стэнли — 2025

Пресс-служба «Флориды Пантерз» разместила фото, на котором изображена экипировка клуба с нашивкой обладателей Кубка Стэнли — 2025.

«Нашивка на...» — подписано фото на официальной странице клуба в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба «Флориды Пантерз»

Напомним, «Флорида» в финале Кубка Стэнли сыграет с «Эдмонтон Ойлерз». Эти клубы второй сезон подряд составили пару финалистов плей-офф НХЛ. В прошлом году главный трофей НХЛ завоевали «пантеры», обыграв «нефтяников» в семи матчах (4-3).

Финальная серия Кубка Стэнли до четырёх побед стартует в ночь на 5 июня по московскому времени. Первая встреча пройдёт в Эдмонтоне и начнётся в 3:00 мск.