Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Флорида Пантерз» показала форму с нашивкой обладателей Кубка Стэнли — 2025

«Флорида Пантерз» показала форму с нашивкой обладателей Кубка Стэнли — 2025
Комментарии

Пресс-служба «Флориды Пантерз» разместила фото, на котором изображена экипировка клуба с нашивкой обладателей Кубка Стэнли — 2025.

«Нашивка на...» — подписано фото на официальной странице клуба в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба «Флориды Пантерз»

Напомним, «Флорида» в финале Кубка Стэнли сыграет с «Эдмонтон Ойлерз». Эти клубы второй сезон подряд составили пару финалистов плей-офф НХЛ. В прошлом году главный трофей НХЛ завоевали «пантеры», обыграв «нефтяников» в семи матчах (4-3).

Финальная серия Кубка Стэнли до четырёх побед стартует в ночь на 5 июня по московскому времени. Первая встреча пройдёт в Эдмонтоне и начнётся в 3:00 мск.

Материалы по теме
Главный тренер «Флориды» Пол Морис дал обещание перед финалом Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android