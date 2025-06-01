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«Лос-Анджелес Кингз» заключил контракт с российским защитником Кириллом Кирсановым

«Лос-Анджелес Кингз» заключил контракт с российским защитником Кириллом Кирсановым
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«Лос-Анджелес Кингз» подписал двухлетний контракт новичка с российским защитником Кириллом Кирсановым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Кирсанов был выбран «Кингз» в третьем раунде (под общим 84-м номером) драфта НХЛ 2021 года. 22-летний хоккеист в прошедшем сезоне провёл 34 матча за нижегородское «Торпедо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи при восьми минутах штрафа и показателе полезности «+5». Защитник также набрал 12 (2+10) очков в 47 матчах (с учётом плей-офф) за «Торпедо-Горький» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), что помогло команде впервые в истории стать чемпионом ВХЛ.

На международном уровне Кирсанов выступал в составе сборной России на чемпионате мира — 2021 среди юниоров, где он набрал 2 (1+1) очка.

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