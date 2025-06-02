«Он — всё для Эдмонтона». В «Ойлерз» рассказали о значимости Коннора Макдэвида

Генеральный директор по хоккейным операциям «Эдмонтон Ойлерз» Джефф Джексон рассказал о значимости Коннора Макдэвида для клуба и города в целом.

«Он — всё для этой организации, и он — всё для болельщиков. Он любим, и он многое отдаёт взамен. Ему нравится здесь играть. Я знаю, что ему очень комфортно у нас. К нему очень хорошо относятся владельцы, персонал, все. И он любит всех, начиная от спортивных тренеров и заканчивая механиками и всеми остальными. И ты знаешь, Коннор, он ценит их всех. А они ценят его, потому что он относится ко всем с уважением. Он скромный и каждый день проявляет лидерские качества. И это ничем не заменишь», — приводит слова Джексона официальный сайт НХЛ.

28-летний Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» в 2015 году в первом раунде под общим первым номером драфта НХЛ. В прошлом году вместе с командой стал финалистом Кубка Стэнли и завоевал «Конн Смайт Трофи» (лучший игрок плей-офф НХЛ).