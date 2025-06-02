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Гретцки рассказал, когда впервые понял, что Овечкин побьёт его рекорд в НХЛ

Гретцки рассказал, когда впервые понял, что Овечкин побьёт его рекорд в НХЛ
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Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки рассказал, когда понял, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт его рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Кто-то недавно спросил меня: «Когда вы поняли, что Овечкин может побить ваш рекорд» И я ответил, что это случилось, когда я тренировал против него в его первый сезон. Он обошёл всю команду дважды и забил, лёжа на спине», — приводит слова Гретцки Russian Machine Never Breaks.

Этот гол Овечкин забил на 11-й минуте третьего периода матча с «Финикс Койотис», который возглавлял Гретцки, и на тот момент Овечкину оставалось 862 шайбы до рекорда Уэйна.

39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков.

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