Гендиректор «Салавата Юлаева» назвал срок, когда клуб планирует избавиться от долгов

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о финансовой ситуации в клубе и заявил, что через год клуб планирует полностью избавиться от долгов. На протяжении последних нескольких сезонов в уфимском клубе периодически случаются задержки по выплатам зарплат.

– Насколько сейчас близки к решению финансовых проблем?

– У нас есть технические параметры по части бюджета. Главное – всё исполнить. Мы надеемся, что в новом сезоне проблем с финансами будет меньше. Ближайший год в этом плане тоже для нас будет непростым. Надо решить многие оставшиеся проблемы.

– На решение финансовых проблем нужен именно год?

– Да, нам республика сейчас помогает закрыть долги и обеспечивает финансирование клуба на ближайший сезон. Если всё пойдет так, как запланировано, то через год будем без долгов и у нас появится больше инструментов для развития команды и усиления состава, – цитируют Баширова «Известия».