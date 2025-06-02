Морис сопоставил силы «Флориды» и «Эдмонтона» по сравнению с прошлым финалом Кубка Стэнли

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис поделился ожиданиями от предстоящей финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз». Команды встретятся между собой в финале во второй сезон подряд.

«Я скажу, что состав обеих команд в этом сезоне стал глубже. Так что это изменение для них, для нас. Я думаю, что они продвинулись дальше в своей оборонительной структуре, а мы на самом деле немного продвинулись в нашей атакующей структуре. И если вы посмотрите на сильные стороны прошлого года, вы скажете, что их игра в нападении была элитной. Они забили нам восемь голов в одной из игр, так что они могут забивать много голов, но наша оборонительная структура тоже довольно хороша.

Это были наши сильные стороны, а затем мы просто улучшили то, что могло бы восприниматься как наши слабости. Мы стали лучше в этом, так что обе команды стали лучше. Обе команды стали глубже. Я думаю, что обе команды улучшили свои слабые стороны, но при этом сохранили свою основную силу», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Оба финалиста завершили свои полуфинальные серии в пяти матчах (4-1). «Пантерз» победили «Каролину Харрикейнз», «Ойлерз» выиграли серию у «Даллас Старз».