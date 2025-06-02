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Мэттью Ткачук: моя жизнь изменилась после обмена во «Флориду», мне невероятно повезло

Мэттью Ткачук: моя жизнь изменилась после обмена во «Флориду», мне невероятно повезло
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о своей карьере и отметил свой переход из «Калгари Флэймз». 27-летний форвард является обладателем Кубка Стэнли в составе «пантер».

«Я думаю, мне просто невероятно повезло. Я чувствую, что я даже не на полпути своей карьеры, и мне повезло, что уже произошло так много замечательных вещей и я был благословлён.

Я думаю, моя жизнь изменилась, очевидно, когда меня обменяли во «Флориду». Моя жизнь и раньше была невероятна, когда я играл в «Калгари», но здесь просто совсем другой уровень по сравнению с тем, что произошло со мной ранее. Надеюсь, что через несколько недель мы оформим ещё одно достижение», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

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