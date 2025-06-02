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«Спартак» не может договориться с Адамом Ружичкой о новом контракте

«Спартак» не может договориться с Адамом Ружичкой о новом контракте
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Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» не может договориться о новом контракте с одним из лидеров команды, центральным нападающим Адамом Ружичкой. Сейчас словак находится в статусе ограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне форвард зарабатывал 45 млн рублей, при этом став лучшим снайпером красно-белых в регулярном чемпионате и плей-офф. Идти на существенное повышение базового оклада нападающему в «Спартаке» не хотят. Не исключён вариант, при котором Ружичка покинет КХЛ и подпишет контракт с зарубежным клубом.

В прошедшем сезоне 26-летний словак набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 (7+5) очков в 12 играх плей-офф.

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