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Нападающий СКА рассказал, тяжело ли было играть против Комтуа в серии плей-офф с «Динамо»

Нападающий СКА рассказал, тяжело ли было играть против Комтуа в серии плей-офф с «Динамо»
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Нападающий СКА Владимир Алистров ответил на вопрос, чего не хватило петербургскому клубу для победы в серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо», и оценил игру канадского форварда бело-голубых Макса Комтуа.

— Чего не хватило СКА для победы в серии с московским «Динамо»?
— Мы хорошо играли. Да, проиграли, но показали характер. «Динамо» — очень сильная команда. Понимали, что легко не будет. Не хватило всего лишь двух побед — вот и всё.

— Максим Комтуа по своей игре напоминает Брэда Маршана. Было сложно действовать против него?
— Комтуа — очень хороший хоккеист, силовой и с боевым характером. Тяжело — не тяжело, но, как по мне, он классический игрок. На площадке хороший хоккеист не должен обращать внимание на всякие слова, когда хотят залезть тебе под кожу. У него такой стиль игры. Пускай дальше так играет, мне не сложно, — цитирует Алистрова Legalbet.

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